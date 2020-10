Capello elogia la Lazio: «Ha lottato ed è stato bello vederla»

Al termine di Bruges-Lazio, Fabio Capello ha fatto i complimenti alla squadra biancoceleste: ecco le sue parole

Squadra falcidiata, assenze pesantissime e un cuore enorme. Fame e determinazione hanno accompagnato la Lazio in questa folle notte d’Europa sul campo del Bruges. Un pari che, a conti fatti, sta stretto ai biancocelesti. Dagli studi di Sky, i complimenti arrivano anche da Capello:

«La Lazio si è presentata con la squadra menomata, ma in campo ha lottato ed è stato bello vederla. All’ultimo ha avuto anche l’occasione con Milinkovic, ho visto una buonsimma Lazio. L’allenatore è stato bravissimo, ma soprattutto per come l’ha preparata. Importante avere la fiducia dei giocatori, loro capiscono che tu sei il loro comandante. La bellezza di questa squadra merito di Inzaghi, Tare e tutto il gruppo. C’è un’unione che si vede e si sente. Erano caduti e sono risuscitati, ma perché c’è il gruppo».