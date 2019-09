Canigiani: «Vicinissimi a quota 20mila abbonamenti. Per l’Europa League invece…»

Il punto della situazione sulla campagna abbonamenti

La campagna abbonamenti della Lazio continua. Il responsabile marketing dei biancocelesti Marco Canigiani è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio per rendere noti i dati relativi alle tessere sottoscritte: «Martedì è stata una buona giornata, siamo veramente vicini ai 20mila e credo che da qui al week-end si possa anche superare questa cifra. Raccomandiamo sempre di acquistare l’abbonamento in questi giorni, così da evitare la sovrapposizione con le vendite per i biglietti della prossima partita di campionato all’Olimpico contro il Parma. Anche la vendita delle maglie procede bene, le prime due partite hanno fatto crescere l’entusiasmo e c’è grande richiesta anche per le casacche di allenamento. Mini abbonamento per l’Europa League? Non credo proprio che ci sarà».