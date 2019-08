Canigiani: «Superata quota 18.000 abbonati»

Marco Canigiani fa il punto della situazione sulla campagna abbonamenti

Mancano poco meno di cinque giorni e la Lazio scenderà di nuovo in campo nella prima gara della prossima stagione. Il responsabile marketing dei biancocelesti Marco Canigiani è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio.

Le dichiarazioni

«Abbiamo superato quota 18mila abbonati. Abbiamo ancora due giorni, poi partità la vendita dei biglietti del derby e si chiuderà la campagna. Di solito è verso la fine che si registra un’impennata delle vendite. Vediamo come andrà, si sa che questo è un periodo particolare. Ci sono tanti fattori da considerare: i tifosi sono ancora in vacanza e la prima partita in casa è il derby».