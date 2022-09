L’attaccante della Lazio Cancellieri ha suonato la carica dopo la vittoria in Europa League contro il Feyenoord

Il giovane attaccante della Lazio Matteo Cancellieri, attraverso il suo profilo Instagram, ha suonato la carica dopo la vittoria in Europa League contro il Feyenoord.

IL POST – «Contento per l’esordio in Europa League e per la grande vittoria, ora continuiamo così!».