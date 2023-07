Cancellieri: «Sto cercando di fare l’attaccante in maniera corretta». Le parole del giocatore post allenamento

Matteo Cancellieri è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel alla fine della seduta mattutina ad Auronzo:

PAROLE– «Sto cercando di fare l’attaccante in maniera corretta, alcuni movimenti non sono i miei naturali, mi sento e mi trovo meglio come esterno, ma sto cercando di imparare ».