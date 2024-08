Cancellieri Parma, trattativa ai TITOLI DI CODA tra gli emiliani e la Lazio: i DETTAGLI sulla formula

Cancellieri Parma, l’ex Empoli e Verona è ormai ad un passo dal vestire la maglia degli emiliani: i dettagli sulla formula tra i club

Il calciomercato e in particolare quello della Lazio è in continua fase di evoluzione non solo per gli acquisti ma anche per le cessioni. A meno di clamorosi colpi di scena, Baroni non potrà contare sul contributo di Cancellieri il quale è ad un passo dal vestire la maglia del Parma. A confermarlo è Gianluca Di Marzio il quale spiega che i due club sono ormai ai dettagli e l’ex Verona passerà in Emilia con la formula del prestito con diritto di riscatto