Cancellieri Lazio, verso il rientro: nel mirino la sfida di campionato contro il Bologna. Le ultime

Riecco Matteo Cancellieri. Dopo un mese e mezzo di stop, l’attaccante classe 2002 è tornato ad allenarsi con il gruppo, come riportato da Il Messaggero. Una notizia importante per Maurizio Sarri, che si avvicina a ritrovare una pedina offensiva rimasta ai box troppo a lungo.
Nel pomeriggio di ieri la Lazio ha svolto una seduta tattica in vista della sfida di Coppa Italia contro il Milan. Tra i presenti anche Cancellieri, che ora si avvicina al ritorno tra i convocati. L’obiettivo, secondo il quotidiano, è rientrare in tempo per la gara di campionato contro il Bologna del 7 dicembre.
Il giovane attaccante si era fermato lo scorso 19 ottobre contro l’Atalanta, quando dopo appena 22 minuti aveva accusato un problema muscolare. Da allora un percorso di recupero costante, che ora sembra finalmente giunto alla fase conclusiva.
