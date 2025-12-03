 Cancellieri Lazio, verso il rientro: nel mirino la sfida di campionato contro il Bologna. Le ultime
Connect with us

News

Cancellieri Lazio, verso il rientro: nel mirino la sfida di campionato contro il Bologna. Le ultime

News

Pedro, Lazio Milan ultimo sogno in biancoceleste dello spagnolo! La Coppa Italia come eredità prima dell’addio a fine stagione dell'attaccante

News Settore giovanile

Lazio Bologna, Coppa Italia Primavera: i biancocelesti rialzano la testa e in rimonta conquistano il pass per gli ottavi! Decivi Ciucci e Montano per la squadra di punzi

News

Lazio, Noslin in corsa per una maglia sulla fascia: Sarri valuta in vista del Milan

News

Coppa Italia, la Lazio ricorda la vittoria contro il Milan il 3 dicembre 2008: quarti conquistati dai biancocelesti, ecco com'era andata la partita

News

Cancellieri Lazio, verso il rientro: nel mirino la sfida di campionato contro il Bologna. Le ultime

Lazio news 24

Published

2 ore ago

on

By

Cancellieri Lazio
Dc Frosinone 26/07/2025 - amichevole / Avellino-Lazio / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Matteo Cancellieri

Cancellieri Lazio, verso il recupero: la Lazio lo attende per il match di campionato con il Bologna. Le ultimissime

Riecco Matteo Cancellieri. Dopo un mese e mezzo di stop, l’attaccante classe 2002 è tornato ad allenarsi con il gruppo, come riportato da Il Messaggero. Una notizia importante per Maurizio Sarri, che si avvicina a ritrovare una pedina offensiva rimasta ai box troppo a lungo.

Nel pomeriggio di ieri la Lazio ha svolto una seduta tattica in vista della sfida di Coppa Italia contro il Milan. Tra i presenti anche Cancellieri, che ora si avvicina al ritorno tra i convocati. L’obiettivo, secondo il quotidiano, è rientrare in tempo per la gara di campionato contro il Bologna del 7 dicembre.

Il giovane attaccante si era fermato lo scorso 19 ottobre contro l’Atalanta, quando dopo appena 22 minuti aveva accusato un problema muscolare. Da allora un percorso di recupero costante, che ora sembra finalmente giunto alla fase conclusiva.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste

Quote Lazio Milan
Cancellieri Lazio, verso il rientro: nel mirino la sfida di campionato contro il Bologna. Le ultime 23

QUOTE LAZIO MILAN – Inizia l’avventura in Coppa Italia per la Lazio di Sarri che dovrò superare, in questi ottavi di finale, un ostico Milan, reduce da una vittoria in campionato proprio contro i biancocelesti.
La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.
La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e Lottomatica.


Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.