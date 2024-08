Cancellieri Lazio, SPUNTA un nuovo club di Serie A: i DETTAGLI sul futuro dell’esterno biancoceleste classe 2002

Come riportato da Sky Sport, spunta un’altra pretendente per l’esterno della Lazio Matteo Cancellieri. Infatti, il Genoa non vuole farsi trovare impreparato in caso di addio di Gudmundsson, accostato insistentemente alla Fiorentina, e vorrebbe puntare sul classe 2002.

La posizione della Lazio è sempre la stessa: 1 milione per il prestito e 9 milioni per il riscatto. Sul giocatore ci sono anche altre squadre come Rennes, Parma e Cagliari.