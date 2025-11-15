Cancellieri Lazio, faccia a faccia tra la società biancoceleste e l’agente dell’attaccante! Sul tavolo il futuro del giovane esterno e l’ipotesi di un rinnovo

Cancellieri Lazio, la società valuta il rinnovo e le strategie per blindare uno dei talenti più in evidenza in questa stagione

Il blocco del mercato non ha inciso soltanto sulle operazioni in entrata e in uscita, ma ha rallentato anche la gestione dei rinnovi contrattuali dei giocatori già presenti in rosa. Alcuni calciatori attendono ancora una promessa di prolungamento, mentre altri si avvicinano alla scadenza del loro accordo. In ogni caso, la questione dei rinnovi rimane uno dei nodi più delicati e centrali per la Lazio, con il rischio di complicare ulteriormente la programmazione futura.

Secondo Il Messaggero, il tema dei rinnovi rappresenta il capitolo più incandescente, poiché con il saldo zero le trattative resterebbero bloccate almeno fino a giugno. Tra i nomi coinvolti ci sono Provedel, Gila e Romagnoli. In particolare, il difensore spagnolo – legato al club fino al 2027 – ha già attirato l’interesse di società di alto livello come l’Inter e alcuni club di Premier League, rendendo la sua situazione ancora più delicata.

La società biancoceleste intende rinnovare alcuni contratti, mentre altri potrebbero arrivare a naturale scadenza. Marusic, Basic, Vecino e Pedro hanno accordi validi fino al 2026 e sarà necessario capire la volontà reciproca per il futuro. Intanto, un caso che potrebbe diventare spinoso riguarda Matteo Cancellieri: l’esterno italiano, protagonista di un avvio di stagione positivo sotto la guida di Sarri, ha mostrato progressi significativi. Il suo agente, consapevole della crescita del giocatore, avrebbe già sondato il terreno a Formello per valutare un possibile rinnovo.

