 Cancellieri Lazio, faccia a faccia tra la società biancoceleste e l'agente dell'attaccante! Sul tavolo il futuro del giovane esterno e l'ipotesi di un rinnovo
Lazio, rivoluzione in arrivo: Sarri pronto a rinunciare ai nuovi acquisti, la lista dei possibili addii nel mercato di gennaio

Calciomercato Lazio, il 'piccolo' Milinkovic per Sarri? La dirigenza biancoceleste segue da vicino un centrocampista di talento e di prospettiva

Lazio, sfuma un obiettivo? Quel giocatore si è fatto male in Nazionale e i tempi di recupero sono lunghi. La decisione di Fabiani

Gila, non solo l'Inter: un'altra big si è mossa ufficialmente per il difensore della Lazio. L'indiscrezione dalla Spagna

Mg Genova 29/09/2025 - campionato di calcio serie A / Genoa-Lazio / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: esultanza gol Matteo Cancellieri

Cancellieri Lazio, la società valuta il rinnovo e le strategie per blindare uno dei talenti più in evidenza in questa stagione

Il blocco del mercato non ha inciso soltanto sulle operazioni in entrata e in uscita, ma ha rallentato anche la gestione dei rinnovi contrattuali dei giocatori già presenti in rosa. Alcuni calciatori attendono ancora una promessa di prolungamento, mentre altri si avvicinano alla scadenza del loro accordo. In ogni caso, la questione dei rinnovi rimane uno dei nodi più delicati e centrali per la Lazio, con il rischio di complicare ulteriormente la programmazione futura.

Secondo Il Messaggero, il tema dei rinnovi rappresenta il capitolo più incandescente, poiché con il saldo zero le trattative resterebbero bloccate almeno fino a giugno. Tra i nomi coinvolti ci sono Provedel, Gila e Romagnoli. In particolare, il difensore spagnolo – legato al club fino al 2027 – ha già attirato l’interesse di società di alto livello come l’Inter e alcuni club di Premier League, rendendo la sua situazione ancora più delicata.

La società biancoceleste intende rinnovare alcuni contratti, mentre altri potrebbero arrivare a naturale scadenza. Marusic, Basic, Vecino e Pedro hanno accordi validi fino al 2026 e sarà necessario capire la volontà reciproca per il futuro. Intanto, un caso che potrebbe diventare spinoso riguarda Matteo Cancellieri: l’esterno italiano, protagonista di un avvio di stagione positivo sotto la guida di Sarri, ha mostrato progressi significativi. Il suo agente, consapevole della crescita del giocatore, avrebbe già sondato il terreno a Formello per valutare un possibile rinnovo.

LEGGI ANCHE – Calciomercato Lazio LIVE: tutti gli aggiornamenti sulle trattative dei biancocelesti! Le ultime da Formello

