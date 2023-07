Cancellieri, l’ex Verona nonostante sia in vacanza si prepara per farsi trovare pronto da Sarri in vista del ritiro di Auronzo

Dimenticata l’amarezza per l’Europeo Under 21, Cancellieri si gode le meritate vacanze dopo un anno molto inteso visti gli impegni con la Lazio. L’attaccante però non vuole perdere tempo, e anche in vacanza si allena per farsi trovare pronto da Sarri quando dovrà presentarsi in ritiro.