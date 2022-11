Cancellieri e Luka Romero pronti a tornare: il post social dei due baby biancocelesti – FOTO

Cancellieri e Luka Romero sono pronti a tornare a faticare per la Lazio: ecco il post social dei due baby biancocelesti

Vacanze quasi finite per i giocatori della Lazio. Domani i biancocelesti sosteranno le visite mediche di rito a Formello e si ritroveranno ufficialmente dopo il break dei Mondiali.

Tra i tanti che faranno capolino al Mirko Fersini ci sono ovviamente Matteo Cancellieri e Luka Romero – che come dimostrano sui social – non vedono l’ora di correre e sudare per la maglia biancoceleste.