Cancellieri e il paragone con Mertens «Devo migliorare ancora molto»

Matteo Cancellieri ha parlato all’interno del match program del paragone che molti hanno fatto tra lui e Dries Mertens.

ISPIRAZIONE – «Alcune persone mi hanno fatto il nome di Mertens, per il suo cambio di ruolo. Per ispirarmi a qualcuno devo però prima migliorare tanto e poi cercare un modello di riferimento. Alternandomi tra esterno ed attaccante centrale mi dà tanti stimoli perché imparare un nuovo ruolo può aiutarmi a trovare ancora più spazio in campo».