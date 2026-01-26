Connect with us

Cancellieri Brentford, il giocatore propenso a restare in Italia! Gli inglesi non si arrendono: le ultimissime

1 ora ago

As Roma 07/12/2025 - campionato di calcio serie A / Lazio-Bologna / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Matteo Cancellieri

Cancellieri Brentford, il ragazzo è orientato a rifiutare l’offerta del club inglese. Quest’ultimo non intende arrendersi: ecco quanto filtra

Il calciomercato in casa Lazio intensifica le proprie trame. Sono emerse delle novità circa l’affare targato Matteo Cancellieri-Brentford e a rivelarle è stato il noto giornalista Nicolò Schira sul proprio account X. Quest’ultimo rivela che il giocatore è orientato a rifiutare l’offerta della compagine inglese poiché desidera rimanere in biancoceleste! Il club di Premier League al contempo sta cercando in tutti i modi di convincere il classe 2002. Come andrà a finire? Intanto, domani è prevista un’ulteriore chiamata.

