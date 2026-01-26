Calciomercato
Cancellieri Brentford, il giocatore propenso a restare in Italia! Gli inglesi non si arrendono: le ultimissime
Cancellieri Brentford, il ragazzo è orientato a rifiutare l’offerta del club inglese. Quest’ultimo non intende arrendersi: ecco quanto filtra
Il calciomercato in casa Lazio intensifica le proprie trame. Sono emerse delle novità circa l’affare targato Matteo Cancellieri-Brentford e a rivelarle è stato il noto giornalista Nicolò Schira sul proprio account X. Quest’ultimo rivela che il giocatore è orientato a rifiutare l’offerta della compagine inglese poiché desidera rimanere in biancoceleste! Il club di Premier League al contempo sta cercando in tutti i modi di convincere il classe 2002. Come andrà a finire? Intanto, domani è prevista un’ulteriore chiamata.
