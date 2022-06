Campagna abbonamenti, Lotito «Stessi prezzi della Roma, i tifosi...»

Tutto pronto per l’inizio della campagna abbonamenti della Lazio: il via lunedì 13 giugno. Lotito prometti prezzi più bassi

La campagna abbonamenti della Lazio per la stagione 2022-2023 è pronta a partire. Come riporta Il Messaggero oggi in edicola, il giorno da cerchiare in rosso sul calendario è quello di lunedì 13 giugno.

Ai microfoni del noto quotidiano Lotito ha assicurato: «Ora farò gli stessi prezzi della Roma sugli abbonamenti per il prossimo anno e vedremo quanti lo sottoscriveranno». Lo slogan sarà quello ipotizzato nei giorni scorsi: Uniti si vince, con un bellissimo scorcio dell’Olimpico alle spalle.