Campagna abbonamenti Lazio 2024/2025, il dato fa FELICE Lotito! Numeri da RECORD, gli AGGIORNAMENTI

Campagna abbonamenti Lazio 2024/2025, l’aggiornamento sui numeri fa felice Claudio Lotito. Record all’orizzonte

Importante aggiornamento sulla campagna abbonamenti della Lazio fornito da Il Messaggero.

Domani si tornerà in campo in mattinata, ma nel frattempo il club può esultare per la riapertura della campagna abbonamenti. Nel primo giorno sono stati polverizzati i 300 nuovi posti in Curva Nord e si è arrivati a quota 27mila, il quarto risultato più importante della gestione Lotito. Il terzo dista poco più di 300 tessere, obiettivo alla portata con altre 48 ore di vendita