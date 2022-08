Campagna abbonamenti, chiusura col botto: Lotito sorride

La campagna abbonamenti della Lazio si è chiuso con il quarto miglior risultato di sempre dell’era Lotito: il patron è soddisfatto

Ieri pomeriggio si è chiusa la campagna abbonamenti della Lazio con ben 24917 tessere sottoscritte. Un risultato incredibile a testimonianza del grande entusiasmo scaturito dal mercato portato avanti da Lotito e Tare in stretto contatto con Sarri.

Il risultato raggiunto, come riferito dal Corriere dello Sport, si posiziona ai piedi del podio dell’era Lotito: solo in 3 occasioni gli abbonamenti sono stati maggiori. nel 2004 (28.731 abbonamenti), nel 2008 (25.060) e nel 2009 (27.334). Oggi inoltre si apre la vendita dei biglietti per la gara con l’Inter: la società spera in un grande colpo d’occhio.