Cambiasso: «Esperienza importante per la Lazio, la farà crescere»

Esteban Cambiasso ha parlato dagli studi di Sky Sport dopo la sconfitta della Lazio contro il Bayern Monaco in Champions League

Esteban Cambiasso ha parlato negli studi di Sky Sport dopo la sconfitta della Lazio contro il Bayern Monaco, che ha sancito l’uscita dei biancocelesti dalla Champions League.

«La Lazio si porta in valigia un’esperienza importante. Quando non sei in prima o seconda fascia è importante passare il turno. Il passare nel crescere e nell’emergenza è importante, questa partita ti dà grande esperienza. Peccato che queste partite si siano giocate senza tifosi».