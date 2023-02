Calvarese: «Un altro scandalo colpirà la classe arbitrale»

Calvarese, l’ex arbitro è intervenuto ai microfoni di Calcio e Finanza rivelando che un nuovo scandalo colpirà la classe arbitrale

Ai microfoni di Calcio e Finanza ha parlato l’ex arbitro Calvarese, il quale analizza la situazione della classe arbitrale e rilascia queste dichiarazioni

PAROLE – «Un altro terremoto rischia di colpire il mondo arbitrale. Non c’è pace, evidentemente per l’AIA: dopo il caso Rosario D’Onofrio, con le conseguenti dimissioni dell’ex presidente Alfredo Trentalange e quelle dell’ex Responsabile della Commissione Osservatori Nazionale Professionisti Luigi Stella, ecco un altro scandalo per l’associazione dei fischietti italiani.»

«Quest’ultimo riguarda la nomina di Giuseppe Fonisto, l’attuale Presidente della Commissione di Disciplina d’Appello degli Arbitri, ovvero l’organo giudicante più importante degli arbitri.»

«E dunque, come dicevamo, non c’è pace per il mondo arbitrale. Soprattutto dopo che, negli scorsi giorni, sono arrivate le dimissioni di Luigi Stella dal ruolo di Responsabile della Commissione Osservatori Nazionale Professionisti, un’istituzione fondamentale strategicamente per l’AIA, poiché ha sotto di sé tutti i commissari incaricati di giudicare l’operato degli arbitri.»