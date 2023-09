Calvarese: «Gol Guendouzi? Io al posto di Di Paolo avrei fatto così». Le parole dell’ex arbitro sull’episodio di Napoli-Lazio

Anche Gianpaolo Calvarese dice la sua sugli episodi di Napoli–Lazio. L’ex arbitro si è concentrato sul gol annullato nella ripresa a Guendouzi per fuorigioco di Zaccagni. Queste le parole dell’ex direttore di gara sul suo profilo Tik Tok:

PAROLE– «Proviamo a fare chiarezza su un episodio difficile, davvero al limite. Il fuorigioco sul gol di Guendouzi. Prima cosa: che sia giocata o deviazione quella di Di Lorenzo sul passaggio di Luis Alberto per Zaccagni non ha nessuna importanza. Ovviamente è una deviazione ma non conta. Seconda cosa: siamo nel paragrafo regolamentare che parla di un chiaro impatto sulla capacità dell’avversario di giocare la palla. Allora la domanda è Zaccagni ha un impatto chiaro sulla capacità di DI Lorenzo di giocare la palla? In un ipotetico raduno di Coverciano, gli arbitri a questa domanda avrebbero risposto per l’esperienza per metà “si” e per metà “no”. Per questo io al posto di Di Paolo, che rimane uno dei migliori al VAR in Italia, avrei fatto silent check e non sarei intervenuto. Se invece ci fosse stato un body check tra i due giocatori, se si fossero toccati, allora l’impatto sarebbe stato molto più chiaro».