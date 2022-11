Calvarese: «Giacomelli non farà più l’arbitro, l’Aia però rischia»

Calvarese spiega la situazione che vede coinvolto l’arbitro Giacomelli che non dirige una sfida dal 27 ottobre

Piero Giacomelli, non è più arbitro dallo scorso 27 ottobre dopo aver perso un ricorso con il Coni. L’arbitro era finito nel mirino, a causa di alcuni rimborsi gonfiati, che si aggirano intorno ai 70 mila euro, oltre a lui era stato anche fermato Massa salvo poi il reintegro da parte di entrambi.

L’arbitro era stato sospeso nuovamente a Febbraio, e dopo numerosi ricorsi, è stato escluso per sempre da ogni incarico arbitrale avendo accumulato 12 mesi e 17 giorni di sospensione. L’Aia anche rischia una causa di 1 milione e mezzo di euro per i guadagni non concessi a Giacomelli. A spiegarlo è l’ex arbitro Calvarese a Calcio e Finanza.