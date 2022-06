Calciomercato Juve, Romagnoli soluzione low cost?

Romagnoli aspetta la Lazio, ma le offerte non mancano: la Juve lo considera una soluzione low cost per la difesa

Rispunta il nome di Alessio Romagnoli per la difesa della Juventus. Il centrale in uscita dal Milan rappresenta una soluzione low cost per rinforzare il pacchetto dei difensori di Allegri.

Sull’ex capitano rossonero si sta muovendo da tempo la Lazio, con cui ancora non ha raggiunto un accordo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, non è escluso che il suo nome possa essere stato fatto nell’incontro di ieri a Milano tra Juve e Pimenta.