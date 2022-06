Sarri e Tare, prove di pace: Lotito mediatore per migliorare l’intesa

Sarà Lotito a mediare tra Sarri e Tare: tra i due non è mai scattata la scintilla, ma adesso è tempo di pace

Non sembra esser mai scattata la scintilla tra Tare e mister Sarri. Come riferisce Il Messaggero, al tecnico non sarebbe piaciuto il modo in cui il ds ha gestito le sessioni di mercato, continuando a portare avanti le sue idee, senza dargli margini decisionali. Il mister vorrebbe dire la sua sui profili da seguire ed avere più ascolto per progettare insieme il futuro della squadra.

Intanto Lotito – mediatore per le due parti – ha chiesto a Tare di accelerare con le cessioni per dare il via a qualche colpo in entrata.