Calciomercato, per la difesa del Cosenza in arrivo un ex Lazio a parametro zero: i DETTAGLI

Calciomercato, per la squadra calabrese in arrivo un nuovo acquisto di prospettiva svincolato dalla Lazio: i dettagli

Il calciomercato estivo si è appena concluso ma per quanto riguarda i parametri zero, le squadre stanno lavorando per assicurarsi i migliori. Lo sa bene il Cosenza, che vuole garantirsi una grande stagione e per farlo ha individuato per la difesa in Petrucci l’identikit perfetto.

A riportare la notizia è Sky Sport, spiegando che il giovane ex Lazio si è svincolato proprio dal club capitolino ed è pronto per la sua nuova avventura in Calabria