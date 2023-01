Calciomercato, nuova avventura per un ex Lazio: lo attende la Salernitana

Calciomercato, Jovane Cabral potrebbe tornare in Italia dopo la sua esperienza alla Lazio lo attende la Salernitana

Prosegue il calciomercato anche per la Salernitana, con il club campano che vuole rinforzare la squadra da consegnare a Nicola. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, il club di Iervolino avrebbe messo nel mirino una vecchia conoscenza della Lazio ovvero Cabral.

L’ex biancoceleste lo scorso anno ha trascorso solo sei mesi nella capitale realizzando solo una rete in quattro presenze, e ha dato il suo ok per il trasferimento.