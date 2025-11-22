 Calciomercato Lazio, fari puntati su Watson e Fernandez: i giovani talenti nel mirino biancoceleste
Lazio news 24

Published

2 ore ago

on

By

Fabiani
Fabiani

Calciomercato Lazio, Sarri guarda al domani: Watson e Fernandez i talenti osservati con interesse. I dettagli

La Lazio si avvicina al mercato invernale con molte incognite e poche certezze. Prevedere quale sarà la rosa biancoceleste al 1° febbraio è complicato, ma appare evidente che ci saranno diversi cambiamenti. È ciò che auspica Maurizio Sarri, deciso a imprimere una svolta dopo mesi segnati da infortuni, contratti in scadenza e giocatori non pienamente convincenti.

Il tecnico toscano ha dovuto gestire una situazione difficile, mantenendo saldo il timone in mezzo alle turbolenze. Ora, però, vuole avere voce in capitolo sulle scelte di mercato. Pur consapevole che non ci saranno investimenti eccessivi, Sarri punta a indirizzare la strategia del club, mentre la talent room continua a scandagliare il panorama internazionale alla ricerca di giovani profili da valorizzare.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, restano in cima alla lista David Watson, ventenne scozzese del Kilmarnock in scadenza di contratto, e Javier Fernandez, regista diciottenne del Bayern Monaco. Intanto Guendouzi guarda alla Premier League, mentre Dele-Bashiru e Belahyane non rientrano nei piani. A centrocampo si prepara dunque una vera rivoluzione, con l’obiettivo di inserire giovani talenti da plasmare e costruire un progetto a lungo termine in linea con la visione di Sarri.

