Calciomercato Lazio, l'indiscrezione dall'Inghilterra: «Abbiamo ancora contatti con i giocatori e Guendouzi è uno di questi...»

Calciomercato Lazio, l’indiscrezione che arriva direttamente dall’Inghilterra: «Abbiamo ancora contatti con i giocatori e Guendouzi…»

Il Sunderland ha messo nel mirino Mattéo Guendouzi. Il centrocampista della Lazio è tra i profili osservati dal club inglese in vista della finestra di mercato di gennaio, con l’obiettivo di rinforzare la rosa.

A confermare l’interesse è stato l’allenatore dei Black Cats, Regis Le Bris, che conosce bene il giocatore. In passato, infatti, i due hanno già lavorato insieme al Lorient, creando un rapporto professionale solido.

Le Bris ha dichiarato, come riportato da Fabrizio Romano, che i contatti con Guendouzi non si sono mai interrotti: “Abbiamo ancora contatti con i giocatori e Guendouzi è uno di questi. Ho lavorato con lui in precedenza a Lorient, quindi restiamo in contatto”.

