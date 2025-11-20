 Calciomercato Lazio, l'indiscrezione dall'Inghilterra: «Abbiamo ancora contatti con i giocatori e Guendouzi è uno di questi...»




3 ore ago

Guendouzi
Dc Roma 20/07/2025 - amichevole / Lazio-Lazio U20 / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Matteo Guendouzi

Calciomercato Lazio, l’indiscrezione che arriva direttamente dall’Inghilterra: «Abbiamo ancora contatti con i giocatori e Guendouzi…»

Il Sunderland ha messo nel mirino Mattéo Guendouzi. Il centrocampista della Lazio è tra i profili osservati dal club inglese in vista della finestra di mercato di gennaio, con l’obiettivo di rinforzare la rosa.

A confermare l’interesse è stato l’allenatore dei Black Cats, Regis Le Bris, che conosce bene il giocatore. In passato, infatti, i due hanno già lavorato insieme al Lorient, creando un rapporto professionale solido.

Le Bris ha dichiarato, come riportato da Fabrizio Romano, che i contatti con Guendouzi non si sono mai interrotti: “Abbiamo ancora contatti con i giocatori e Guendouzi è uno di questi. Ho lavorato con lui in precedenza a Lorient, quindi restiamo in contatto”.

