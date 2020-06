Calciomercato Lazio, non solo Consigli: valutato anche Viviano

Non solo Consigli. Per la porta della Lazio si valuta anche Viviano: l’ex portiere della Sampdoria è molto apprezzato dai biancocelesti

La Lazio cerca un vice Strakosha. Proto vorrebbe tornare a giocare in patria e la società biancoceleste sta valutando i possibili sostituti. Consigli è il primo nome sul taccuino di Tare: il portiere del Sassuolo avrebbe già dato il suo consenso ad un eventuale trasferimento in biancoceleste.

Come riportato dal Corriere dello Sport, però, la società sta tenendo in consdierazione anche altri nomi come quello di Viviano. L’ex portiere blucerchiato è molto apprezzato sia da Inzaghi che dalla dirigenza capitolina.