Calciomercato Lazio, sfuma un possibile obiettivo? Su quel giocatore si è inserita con forza un’altra squadra. Le ultime

Calciomercato Lazio, i biancocelesti stanno seguendo da vicino Venturino del Genoa. Ma su di lui c’è anche il forte interesse del Monza

Il calciomercato della Lazio entra in una fase di osservazione strategica, con il club biancoceleste che continua a muoversi con attenzione sul fronte dei giovani talenti italiani. La linea dettata dalla società è chiara: investire su profili di prospettiva che non incidano in modo significativo sul costo del lavoro allargato, ma che possano rappresentare un patrimonio tecnico ed economico per il futuro. In quest’ottica si inserisce l’interesse per Lorenzo Venturino, attaccante classe 2006 di proprietà del Genoa.

Nei giorni scorsi, durante un incontro tra il direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani e i dirigenti del club rossoblù, si è parlato proprio del giovane attaccante. Fabiani avrebbe chiesto informazioni dettagliate su Venturino, segnale di come il profilo del ragazzo sia attentamente monitorato a Formello. La Lazio non ha ancora affondato il colpo, ma l’interesse è concreto e si inserisce perfettamente nella filosofia del calciomercato della Lazio, sempre più orientata alla valorizzazione dei giovani italiani.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Lazio LIVE: tutti gli aggiornamenti sulle trattative dei biancocelesti! Le ultime da Formello

Venturino è considerato uno dei prospetti più interessanti del vivaio del Genoa, ma al momento fatica a trovare spazio in prima squadra. A confermarlo sono anche alcune dichiarazioni rilasciate in passato da Daniele De Rossi, che aveva sottolineato come il giovane “meriterebbe più spazio”, pur riconoscendo l’elevata concorrenza nel reparto offensivo. Proprio per questo motivo, il Monza si è inserito con decisione nella corsa al classe 2006. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club brianzolo starebbe valutando un’operazione in prestito per la seconda parte della stagione, con l’obiettivo di garantire continuità e minutaggio al giocatore.

La Lazio, dal canto suo, osserva con calma e attenzione. A Formello le qualità di Venturino non sono passate inosservate: velocità, tecnica e margini di crescita importanti lo rendono un profilo ideale per un investimento a medio-lungo termine. La strategia biancoceleste potrebbe prevedere un’operazione simile a quelle già viste in passato, con un inserimento graduale nel progetto tecnico o un prestito mirato per favorirne la maturazione.

Nel corso degli stessi colloqui con il Genoa, inoltre, si è discusso anche di altri nomi. Sul tavolo sono finiti i profili di Martin, del portiere Leali – nell’ambito di un possibile incastro con Mandas – e di Carboni, destinato a rientrare all’Inter nel mese di gennaio. Segnali di un dialogo aperto e costante tra i due club, che potrebbe portare a nuove opportunità.

In definitiva, il calciomercato della Lazio continua a svilupparsi lungo una linea prudente ma ambiziosa. La caccia ai giovani è più viva che mai e Lorenzo Venturino rappresenta uno dei nomi da seguire con attenzione nei prossimi mesi, in attesa di capire se l’interesse biancoceleste si trasformerà in un’operazione concreta.