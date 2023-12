Calciomercato Lazio, Vecino rientrato: ma Sarri sogna uno di loro due. Ecco chi vorrebbe il tecnico capitolino

Secondo quanto riporta Il Messaggero, l’allarme rientrato per Vecino fa tornare il sereno nel centrocampo della Lazio, soprattutto in vista della sfida di oggi al Bentegodi. In questo reparto però Sarri continua a sognare uno tra Ferguson del Bologna e Ricci del Torino. Il mercato si avvicina e vedremo i possibili sviluppi.