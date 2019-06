Vavro, il Copenaghen lo libera: Tare prepara l’offerta

Vavro alla Lazio, c’è ottimismo sul buon esito dell’affare

Il Copenaghen libera Vavro. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la società danese ha accettato la volontà del giocatore di lasciare il club. Si attende adesso la mossa della Lazio. Il difensore, dal canto suo, ha già fatto sapere di volere solo l’Italia e i biancocelesti.

L’operazione è entrata nel vivo. Nella giornata di ieri alcuni emissari laziali sono volati in Danimarca: l’offerta del club di Lotito è di 9 milioni più bonus. Si conta di definire tutto entro lunedì, per concludere l’affare e consegnare il nuovo difensore a Simone Inzaghi per il ritiro di Auronzo.