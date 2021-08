Calciomercato Lazio, Vavro nel mirino di una spagnola: ecco di chi si tratta

Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, L’Almeria sarebbe interessata a Vavro ma l’offerta è stata rispedita al mittente

Cessione in vista? In queste ore, stando alle ultime indiscrezioni confermate da Ilmessaggero.it, Denis Vavro sarebbe diventato l’oggetto del desiderio dell’Almerìa (club di Segunda Division spagnola). Gli spagnoli hanno chiesto il prestito secco, la Lazio vorrebbe quantomeno il riscatto a 10 milioni di euro. Per ora nulla da fare ma la Lazio spera in un rilancio per cominciare a piazzare i giocatori in esubero.