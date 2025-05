Calciomercato Lazio, si valuta un difensore della Premier League: lente d’ingrandimento in Inghilterra per il nuovo rinforzo

Calciomercato Lazio, occhi puntati su un calciatore belga che gioca nel massimo campionato inglese: tutti gli aggiornamenti

Nuova idea per il calciomercato Lazio di Fabiani che in questi giorni è scatenato in otica calciomercato. Il ds dei biancocelesti è infatti evidentemente al lavoro e, stando a quanto riportato da il Corriere dello Sport – Stadio, avrebbe messo gli occhi su un giocatore belga in forza al Leicester.

Si tratterebbe di Wout Faes che potrebbe convincersi della proposta dalla Serie A della Lazio in quanto appena retrocesso in Championship con la maglia dei Foxies. Il classe ’98 potrebbe portare esperienza nella capitale e dare un forte aiuto in caso di partenza di uno tra Gila e Romagnoli.