Calciomercato Lazio: una squadra pronta a farsi viva a gennaio per Vecino. Tutti i dettagli

Secondo quanto riporta Repubblica, una squadra sarebbe pronta a farsi di nuovo viva per Vecino a gennaio. Non a caso, proprio Sarri lo aveva bloccato a settembre quando il centrocampista aveva deciso di trasferirsi al Galatasaray. La squadra turca potrebbe ritornare all’attacco sul giocatore della Lazio proprio in occasione della sessione di mercato invernale.