Calciomercato Lazio: tre club spagnoli su Luis Alberto. La formula non convince il club

Calciomercato Lazio: tre club spagnoli si sarebbero fatti avanti per Luis Alberto ma la formula non convincerebbe il club

In casa Lazio continua a tenere banco il discorso legato a Luis Alberto. A Formello è stato apprezzato lo spirito e la motivazione messi dal Mago in ogni allenamento e quindi la situazione è un po’ più serena rispetto a qualche mese fa.

Al tempo stesso però, se dovessero arrivare offerte convincenti e se Luis Alberto chiedesse la cessione, la Lazio sarebbe pronta ad analizzare le proposte. Secondo il Corriere della Sera per il momento dalla Spagna si registra l’interessamento di Valencia, Villarreal e Atletico Madrid. Tutte e tre i club sarebbero disposti a prenderlo solo in prestito con diritto di riscatto. Una soluzione che la Lazio non gradisce. In caso di cessione dello spagnolo, infatti, i biancocelesti avrebbero il dovere di sostituirlo.

Sarri ha chiesto (già in estate) Ivan Ilic dal Verona. Sul giocatore c’è ora anche il Napoli, motivo per il quale, per prenderlo, bisogna presentarsi in Veneto con un’offerta consistente. Lasciando partire Luis Alberto in prestito non si potrebbe prendere Ilic a titolo definitivo (a causa dell’indice di liquidità) unica soluzione utile per anticipare la concorrenza. Si cerca quindi una soluzione, mentre il Mago domani partirà con la squadra per il ritiro in Turchia (a Manavgat e non più a Belek).