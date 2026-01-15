Cancellieri Brentford, il club inglese non intende insistere! Svelato il retroscena

Cancellieri Brentford, la compagine di Premier League ha mostrato interesse per il classe 2002, poi il nulla! Ecco la motivazione

Il calciomercato in casa Lazio continua a regalare retroscena interessanti, soprattutto sul fronte delle possibili uscite. Uno dei nomi più discussi resta quello di Matteo Cancellieri, esterno offensivo classe 2002, protagonista di una trattativa che sembrava destinata a decollare e che invece si è improvvisamente arenata. A fare chiarezza sulla vicenda è stato il giornalista Alfredo Pedullà, che sui propri social ha svelato i dettagli di una situazione complessa e ricca di sfumature!

Calciomercato Lazio, il forte interesse iniziale del Brentford

Il Brentford si era mosso in maniera concreta per Cancellieri. Il club inglese aveva infatti inviato un proprio emissario sia per la sfida Lazio-Fiorentina sia per Verona-Lazio, segno di un interesse reale e approfondito. Non solo osservazione dal vivo: il club aveva anche presentato una proposta al procuratore del giocatore, pari a 15 milioni di euro complessivi, bonus inclusi. Una cifra importante, che aveva acceso il dibattito sul futuro dell’esterno biancoceleste e che sembrava poter aprire la strada a una cessione in Premier League.

La prestazione di Verona e i dubbi tecnici

La trattativa, però, ha subito un brusco rallentamento. Uno dei fattori decisivi è stata l’ultima prestazione di Cancellieri al Bentegodi, che non ha convinto del tutto gli osservatori del Brentford. In particolare, come sottolinea Pedullà, al club inglese non è piaciuto l’atteggiamento negli ultimi 20-25 metri, con una sensazione di troppo egoismo nelle scelte offensive. Quella gara ha rappresentato, di fatto, un passo indietro nelle valutazioni tecniche della compagine, che ha iniziato a riconsiderare l’investimento sul giocatore.

Calciomercato Lazio, il sospetto sul rinnovo e la posizione di Sarri

A complicare ulteriormente il quadro è arrivata un’altra percezione, maturata negli ambienti del club inglese: la sensazione che Cancellieri stesse utilizzando la trattativa come leva per forzare un rinnovo con la Lazio. Il contratto dell’esterno scade nel 2027, ma il giocatore è oggi considerato una pedina importante da Maurizio Sarri, elemento che rafforza la sua posizione all’interno del club. Questo insieme di fattori ha spinto il Brentford a fare un passo indietro, bloccando di fatto ogni sviluppo della trattativa.

Calciomercato Lazio, scenario chiuso o solo congelato?

Al momento, il Brentford starebbe guardando altrove e sarebbe sorprendente una riapertura della pratica Cancellieri. Per la Lazio, intanto, resta la certezza di avere in rosa un giocatore rivalutato, centrale nel progetto tecnico, mentre il mercato continua a offrire nuovi scenari da monitorare giorno dopo giorno!

