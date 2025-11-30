Calciomercato Lazio, entra nel vivo la trattativa per la cessione di Tavares. Ecco il punto

Calciomercato Lazio, entra nel vivo la trattativa per la cessione di Tavares? Spunta fuori una nuova indiscrezione

Il Calciomercato Lazio entra nel vivo con uno dei dossier più delicati dell’inverno: il futuro di Nuno Tavares. Il terzino portoghese, considerato un pilastro intoccabile soltanto qualche mese fa, oggi non appare più così saldo nel progetto biancoceleste. Il suo nome è tornato al centro delle valutazioni della dirigenza, che sta riflettendo seriamente su una possibile uscita a gennaio. La stagione complicata del giocatore, unita al rendimento complessivo della squadra senza di lui, ha cambiato radicalmente gli scenari.

Per capire il contesto attuale del Calciomercato Lazio, è necessario riavvolgere il nastro allo scorso giugno. In estate, infatti, l’Al-Hilal aveva presentato a Lotito un’offerta da 25 milioni di euro più bonus, una proposta concreta e importante arrivata direttamente dall’Arabia Saudita. All’epoca la Lazio respinse la tentazione, convinta che Tavares fosse indispensabile e che, lavorando con Sarri, potesse tornare ai livelli dominanti mostrati nella prima parte della stagione precedente. La fiducia della società era totale, al punto da considerarlo praticamente incedibile.

La realtà della nuova stagione ha però ribaltato quelle sensazioni. Tavares ha dovuto fare i conti con infortuni ripetuti, condizioni fisiche mai pienamente ottimali e un ritorno in campo graduale. Oltre a questo, il suo stile di gioco molto libero e offensivo sembra essersi incastrato sempre meno con l’attuale organizzazione difensiva della Lazio, che nel frattempo ha trovato un equilibrio sorprendente. Senza Tavares, la retroguardia ha registrato ben 7 clean sheet in 12 incontri, un dato che inevitabilmente pesa nelle scelte tecniche e nelle strategie future.

Alla luce di questa nuova situazione, il Calciomercato Lazio non prevede più chiusure totali. Le sirene arabe restano attive e non è escluso che arrivi una nuova proposta nei prossimi mesi. Una cessione a gennaio, se accompagnata da un’offerta adeguata, verrebbe valutata con attenzione, soprattutto perché trattenere un giocatore non più imprescindibile avrebbe poco senso sotto il profilo economico e sportivo. Tuttavia, esiste un ostacolo significativo: la percentuale sulla rivendita destinata all’Arsenal, che sfiora il 40% del ricavo. Ciò impone alla Lazio di vendere solo a fronte di cifre molto elevate.

Il Calciomercato Lazio resta dunque in fermento, e Nuno Tavares è uno dei nomi più discussi. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il suo percorso a Formello continuerà o se le strade si separeranno definitivamente.

