Calciomercato, Szoboszlai: «Interesse della Lazio? Si ho visto qualcosa ma ora…»

Calciomercato, Szoboszlai il gioiellino ungherese che piace molto alla Lazio ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo futuro

Dominik Szoboszlai è uno di quei giocatori che piacciono tantissimo al ds della Lazio Tare che lo segue da più di un anno. Queste le parole del giocatore al portale Nemzetisport.

«La vita ci è cambiata nel giro di poche settimane. Cerco di allenarmi e di stare a casa il più tempo possibile. Il club ci ha dato dei programmi da rispettare, voglio essere al top della forma quando si potrà tornare in campo. Abbiamo degli orologi ‘Polar’ che monitorano il nostro stato di salute e inviano dati allo staff. E ogni giorno ci pesiamo. Se ho letto degli interessi della Lazio? Sì, ho visto alcuni articoli, ma non sono molto aggiornato. L’unica cosa importante ora è che questo periodo difficile finisca per tutti per continuare il campionato. Non vale la pena guardare avanti».