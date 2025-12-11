Calciomercato Lazio, la strategia: ridurre i costi e valutare cessioni! Sarri al lavoro con la società

Calciomercato Lazio, la strategia è chiarissima: ridurre i costi e via con le cessioni! Il tecnico Sarri al colloquio con la società

La Lazio deve vendere per poter acquistare, ma il presidente Claudio Lotito assicura che nessun giocatore è stato ufficialmente messo sul mercato. Intanto, diversi intermediari sono già al lavoro per sondare possibili offerte.

Il caso Tavares

Il mercato arabo si è mosso per Nuno Tavares, che ha già dato il suo assenso al trasferimento. Tuttavia, le proposte dagli Emirati sono ancora basse e l’Arsenal detiene il 40% del cartellino, complicando l’operazione.

Big in bilico

Tutti restano sotto osservazione — compresi Isaksen e Cancellieri — perché la Lazio sarebbe pronta a cedere un big di fronte a un’offerta importante. La società deve infatti ridurre l’indice del “costo del lavoro” al 70% (esclusi gli under 23 italiani) per evitare un nuovo blocco del mercato a giugno.

Le mosse di Sarri

Secondo Il Messaggero, Maurizio Sarri avrebbe suggerito le cessioni in prestito di Noslin e Mandas, mentre Gigot, Hysaj, Belahyane e Dele-Bashiru restano tra i sacrificabili in via definitiva. Le loro partenze a gennaio, però, potrebbero non bastare a riequilibrare i conti.

Un mercato da decifrare

La Lazio si muove con cautela: tra esigenze economiche e scelte tecniche, il futuro di diversi giocatori resta incerto. Le prossime settimane saranno decisive per capire chi resterà e chi invece lascerà la Capitale.

LEGGI ANCHE – Calciomercato Lazio LIVE: tutti gli aggiornamenti sulle trattative dei biancocelesti! Le ultime da Formello

