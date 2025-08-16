 Calciomercato Lazio, c'è un obiettivo intrigante per gennaio
Calciomercato Lazio, spunta un nuovo obiettivo intrigante per gennaio: tutte le info sulla nuova pista

3 ore ago

Lazio
Dc Frosinone 26/07/2025 - amichevole / Avellino-Lazio / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: formazione Lazio

Calciomercato Lazio, il club biancoceleste valuta un giovane talento per il mercato invernale: i dettagli sulla trattativa dei capitolini

Il calciomercato Lazio non si ferma mai, anche quando il calendario dice agosto e la stagione deve ancora iniziare. A Formello si ragiona già sul futuro, e in particolare su quello che potrebbe accadere a gennaio. Nelle ultime ore, infatti, è spuntato un nome che non è del tutto nuovo agli ambienti biancocelesti, ma che torna prepotentemente di moda grazie a una serie di incastri di mercato.

Il profilo in questione è quello di un giocatore offensivo, classe 2004, che ha già dimostrato di avere tecnica, visione e personalità nonostante la giovane età. Gioca attualmente in Premier League, in un club storico che sta vivendo un momento delicato e che potrebbe presto essere costretto a rivedere le proprie strategie. Il ragazzo è considerato una delle promesse più brillanti della sua generazione, tanto da essere stato inserito tra i candidati al prestigioso Golden Boy.

Secondo quanto riportato dal portale olandese Voetbalkrant.com, ripreso da Lazionews.eu, la Lazio avrebbe avviato i primi sondaggi esplorativi, consapevole però che la concorrenza è folta. Bayer Leverkusen, Arsenal, RB Lipsia, oltre a club inglesi come Newcastle e Leeds United, hanno già messo gli occhi su di lui. Una corsa che si annuncia serrata, anche perché il cartellino non è alla portata di tutti e si parla di clausole importanti.

Il suo nome è Bilal El Khannous, talento marocchino oggi al Leicester City. Già seguito dalla Lazio in passato, quando vestiva la maglia del Genk, aveva collezionato numeri di rilievo: 51 presenze, 3 gol e 8 assist. Poi il trasferimento in Inghilterra per circa 20 milioni di euro, che sembrava aver chiuso ogni discorso con l’Italia. Ma la situazione attuale delle “Foxes” potrebbe cambiare le carte in tavola.

Per la Lazio, El Khannous rappresenta più di una suggestione. A soli 20 anni, con qualità già sotto gli occhi di mezza Europa, potrebbe diventare il colpo di prospettiva per il mercato invernale. Gennaio è lontano, ma a Formello i riflettori sono già puntati.

