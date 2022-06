Calciomercato Lazio, sì a Carnesecchi ma con lo sconto: l’idea di Lotito

Calciomercato Lazio, i biancocelesti vorrebbero Carnesecchi nonostante l’infortunio alla spalla: Lotito cerca lo sconto

La Lazio resta in attesa di capire nel dettaglio le condizioni di Carnesecchi dopo l’infortunio alla spalla ma in linea di massima ha deciso di continuare a battere la pista. Staff tecnico e dirigenza, nonostante le perplessità relative ad un imprevisto così delicato per un portiere che con ogni probabilità gli costerà 2-3 mesi di stop, sono unanimi nel ritenere il giovane portiere un talento fuori dal comune. Carnesecchi comunque sta effettuando dei consulti: a Modena in un centro di alta specializzazione, a Roma a Villa Stuart e all’Humanitas di Milano, mentre sempre nella Capitale, presso la casa di Cura Pio XI il professor Marco Maiotti sarebbe pronto ad utilizzare una tecnica innovativa.

Come riportano Corriere dello Sport e Repubblica, l’idea di Lotito è quella di chiedere un sostanzioso sconto all’Atalanta passando dall’iniziale richiesta di 15 milioni di euro a circa la metà. La formula preferita resta quella del prestito oneroso con obbligo di riscatto. Se non si dovesse arrivare a dama, l’alternativa resta Vicario, portiere appena riscattato dall’Empoli, anche se nelle ultime ore è spuntato anche il profilo di Dominik Livakovic, portiere della Dinamo Zagabria.