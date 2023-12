Zielinski-Lazio, pista chiusa: ha accettato la corte di una big italiana

Zielinski-Lazio, la pista è definitivamente abbandonata: il polacco ha accettato la corte dell’Inter per la prossima stagione

Come riferito da calciomercato.com, sfuma il colpo Zielinski per il calciomercato Lazio.

Il centrocampista polacco, in scadenza di contratto con il Napoli, ha accettato la corte dell’Inter per la prossima stagione: pronto un triennale da 4.5 milioni di euro con opzione per il quarto anno.