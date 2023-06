Calciomercato Lazio, sfuma definitivamente la pista Milik? I dettagli sulla situazione di mercato del polacco

Sembrerebbe essere tramontata definitivamente l’ipotesi Arek Milik, accostato alla Lazio nel corso di questo mese.

Come riportato da TMW, il polacco avrebbe trovato l’accordo con la Juventus per il riscatto dell’attaccante, con l’agente del giocatore, Dawid Pantak, atteso oggi a Torino per chiudere l’accordo.