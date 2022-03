Calciomercato Lazio: se parte Milinkovic-Savic piace De Ketelaere

Calciomercato Lazio: in caso di addio di Milinkovic-Savic, Tare si fionderebbe su De Ketelaere, talentino del Bruges

La Lazio inizia a pianificare il proprio mercato estivo. Tra chi sicuramente andrà via (da Luiz Felipe a Patric, passando per Reina e Leiva) e chi può essere sul mercato (Luis Alberto o Milinkovic-Savic), il ds Tare non vuole farsi trovare impreparato.

La campagna acquisti biancoceleste dipenderà – forse esclusivamente- dalla cessione di Milinkovic: il serbo piace tantissimo a United e Psg, anche se nessuno dei due club vorrebbe spingersi oltre gli 80 milioni mentre ne Lotito chiede 100.

In caso di addio del Sergente o del Mago il sogno è rappresentato dal centrocampista offensivo del Bruges De Katelaere: il talentino belga potrebbe ricoprire il ruolo di trequartista, mezzala offensiva (quello che attualmente fa Luis Alberto) e all’occorrenza anche esterno d’attacco.