Calciomercato Lazio, Sconcerti: «Giroud? E’ un colpo da scudetto»

Calciomercato Lazio, Mario Sconcerti parla dell’affare che porterebbe Olivier Giroud a Roma ai microfoni di TMW Radio

E’ l’affare del momento: Olivier Giroud è molto vicino alla Lazio. La trattativa sta infuocando gli ultimi giorni di calciomercato e si tratterebbe di un grande colpo da parte del duo Lotito e Tare. Mentre il ds albanese è a Milano per contrattare, alcuni giornalisti del settore hanno cominciato a commentare l’affare biancoceleste. Tra questi c’è Mario Sconcerti che ai microfoni di TMW Radio:

«È un colpo di pazzia di Lotito. Quando arrivano certi giocatori in Italia fa sempre bene, anche se non pensavo ci fosse una richiesta così forte da parte del club biancoceleste. Giroud un buon calciatore, Campione del Mondo. Può essere letto come un messaggio o un’indicazione per lo Scudetto. La Lazio ha già un posto in Champions, fare uno sforzo economico così importante vuol dire che credi a qualcosa in più.»