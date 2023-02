Calciomercato Lazio, scocca l’ora di Diego Gonzalez: tutti i dettagli sull’arrivo

Calciomercato Lazio, dopo aver terminato il Sudamericano Under 20 con il Paraguay, Diego Gonzalez è pronto a sbarcare a Formello

Come riportato dal Corriere dello Sport edizione romana, sta per scoccare in casa Lazio l’ora di Diego Gonzalez, attaccante paraguaiano classe 2003 prelevato da Tare nell’ultimo giorno del mercato di gennaio.

L’atterraggio è previsto per venerdì 17 alle 17.00 insieme a tutto lo staff del Celaya, club messicano da cui è stato preso in prestito. Il riscatto è fissato ad un milione di euro ma è legato a condizioni determinate fino a un massimo di 2.5 milioni. L’obiettivo dell’attaccante, fuoriquota per la Primavera di Sanderra, è quello di conquistare la fiducia di Sarri. Gonzalez è un attaccante ma ha agito anche da seconda punta e trequartista, in Nazionale si è adattato a fare anche l’esterno del tridente.