Calciomercato Lazio, scatta il derby per Gila: l'ex ds biancoceleste rompe gli equilibri con una mossa a sorpresa - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, si accende il derby per Gila: l’ex ds biancoceleste spariglia le carte con una mossa a sorpresa

Il calciomercato di gennaio entra nel vivo e aggiunge un nuovo, rovente capitolo al derby della Madonnina, questa volta combattuto non sul campo ma nelle stanze dei dirigenti. Al centro della contesa c’è Mario Gila, difensore spagnolo della Lazio, cresciuto nel vivaio del Real Madrid e protagonista di una crescita costante grazie a rapidità, letture difensive e personalità. Il centrale è diventato l’obiettivo prioritario sia per il Milan sia per l’Inter, entrambe alla ricerca di un rinforzo affidabile per la retroguardia. Come riportato dal giornalista Alessandro Jacobone, il nuovo direttore sportivo rossonero Igli Tare avrebbe deciso di accelerare bruscamente per provare a scompaginare i piani dei rivali nerazzurri.

La strategia del Milan: tentativo di sorpasso immediato

L’Inter sembrava aver costruito un piccolo vantaggio, immaginando un’operazione da finalizzare in estate. Il Milan, invece, vuole chiudere subito. Tare — profondo conoscitore dell’ambiente laziale e dirigente di grande esperienza — ha contattato l’entourage del giocatore già la scorsa settimana, con l’obiettivo di portarlo a Milanello in questa sessione invernale. La missione, però, resta complessa per due motivi principali:

La resistenza della Lazio: il club biancoceleste non ha alcuna intenzione di privarsi di un titolare a stagione in corso.

il club biancoceleste non ha alcuna intenzione di privarsi di un titolare a stagione in corso. Il “fattore Tare”: i rapporti tesi tra l’attuale DS rossonero e Angelo Fabiani, nati al momento dell’addio di Tare alla Lazio, rendono la trattativa ancora più delicata. In società c’è chi preferirebbe cedere Gila altrove pur di non agevolare il suo ex dirigente.

Un rinforzo chiave per il Milan di Allegri

Per Massimiliano Allegri, tecnico che ha costruito la propria carriera sulla solidità difensiva e sulla gestione dei momenti cruciali, Gila rappresenterebbe un innesto perfetto. Lo spagnolo andrebbe a completare un reparto che già conta su Fikayo Tomori, rapido e aggressivo, e su Strahinja Pavlovic, difensore fisico e dominante nei duelli.

La velocità, la capacità di anticipo e la maturità tattica di Gila sono qualità considerate fondamentali per affrontare il rush finale verso lo Scudetto 2026. In un Milan che punta a diventare sempre più compatto e competitivo sotto la guida di Allegri, il centrale della Lazio potrebbe essere il tassello mancante per blindare definitivamente la difesa. Resta ora da capire se la diplomazia di Tare riuscirà a scalfire le resistenze della sua ex società e a regalare ai rossoneri il rinforzo tanto desiderato.

LEGGI ANCHE – Formello Lazio: tutti gli aggiornamenti sugli uomini di Sarri

