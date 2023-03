Zielinski-Lazio: è lui la priorità per l’estate. E ha già visitato lo spogliatoio…

Il grande obiettivo della Lazio e di Maurizio Sarri per l’estate è Piotr Zielinski: il retroscena sul centrocampista polacco

La Lazio, nonostante una corsa Champions entrata definitivamente nel vivo, comincia a pianificare anche il proprio mercato estivo. Sarri ha una priorità chiara.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Il tecnico ha chiesto di acquistare più giocatori italiani, ma per il ruolo di Milinkovic ha un solo nome in testa: è Piotr Zielinski, 28 anni, in scadenza nel 2024 con il Napoli. Non s’è più parlato di rinnovo, ha una valutazione di 40 milioni, sempre che De Laurentiis non la alzi dopo lo scudetto. Anche con Fabian Ruiz si pensava che resistesse, alla fine l’ha venduto per 25 milioni. Zielinski e Sarri hanno un grande rapporto, il centrocampista polacco è entrato negli spogliatoi della Lazio dopo la partita del San Paolo, vinta dai biancocelesti. Ha fatto i complimenti al suo maestro. L’ingaggio è certamente un problema. Il Napoli quest’anno riconosce 4,2 milioni a Zielinski, servirebbe uno sconto di almeno un milione. Milinkovic alla Lazio percepisce 3 milioni più bonus. Lo scudetto è lo scudetto, i piani del Napoli sono ambiziosissimi, ma le strade di Zielinski e degli azzurri sono destinate a separarsi. Il richiamo di Sarri può essere forte, soprattutto in caso di Champions.