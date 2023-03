Calciomercato Lazio e non solo: Sarri vuole quarti e Derby per incontrare subito Lotito. Le richieste per il futuro del tecnico biancoceleste

Come scrive il Corriere dello Sport dopo il ritorno degli ottavi di Conference e il derby con la Roma Maurizio Sarri potrebbe richiedere un incontro con Lotito. L’esito di questa roulette, se positivo, può dargli forza per provare ad anticipare l’incontro-confronto con il presidente della Lazio.

Mau è diviso tra piani di campo ed extracampo. Freme per incontrare il presidente-senatore, per iniziare a parlare della prossima stagione, è per programmare un Questione Time in tempi brevi. Sul tavolo calciomercato Lazio e non solo. Che l’idea di continuare con Tare diesse non lo scaldi è storia antica. Lotito non ha risposte sicure da dare soprattutto sull’assetto dirigenziale o ancora non vuole darle. Su Tare (in scadenza a giugno) s’era esposto a ottobre smentendo voci di separazione eppure di certezze non ce ne sono. Il presidente vorrebbe muoversi a tentoni finché gli sarà possibile, pensa tutto e il contrario di tutto. E le Guerre Fredde continuano a svolgersi regolarmente a Formello.