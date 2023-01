Calciomercato Lazio: Sarri vuole Bonazzoli, la Salernitana fa il prezzo per l’attaccante che stuzzica il tecnico biancoceleste

Come riportato dalla rassegna di Radiosei Bonazzoli è il profilo preferito da Sarri per l’Attacco: la Salernitana non lo considera un titolare ma Iervolino non è intenzionato ad uno scambio con Fares.

Il ds dei campani De Sanctis punta ad un prestito con obbligo di riscatto a 5 milioni.