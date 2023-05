Calciomercato Lazio, Acerbi torna alla base? Ultimissime

Calciomercato Lazio, il futuro di Francesco Acerbi resta in bilico: lontano il riscatto da parte dell’Inter

Come riportato da calciomercato.com, resta in bilico il futuro di Francesco Acerbi, centrale della Lazio in prestito all’Inter.

I nerazzurri possono riscattarlo per 3.5 milioni (come da accordi della scorsa estate) ma i 35 anni del centrale hanno indotto Marotta a chiedere uno sconto a Lotito il quale al momento non ha aperto. Inoltre la mancata certezza sulla conferma di Simone Inzaghi è un’altra spada di Damocle che pende sulla testa di Acerbi. Il ritorno a Formello è sempre più probabile.